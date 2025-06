Studente delle medie scrive un libro. Dodici storie di vita per i più piccoli: "Grande talento e tante emozioni"

Uno studente della medie. Un giovane talento. Ragione d’orgoglio per la scuola e per il territorio. Pietro Panichi, alunno della classe 2F della scuola media Montanelli Petrarca di Fucecchio, ha finalmente concluso e pubblicato, dopo due anni di lavoro, il suo libro "12 storie di vita". Si tratta di 12 storie di animali, accompagnate da immagini da lui stesso disegnate, scritte per bambini dalla tenera età in su, che offrono informazioni scientifiche sulla vita di alcuni animali poco conosciuti e bizzarri come il capodoglio, il bue, il solifugo o la tarantola.

Lo scorso 28 maggio, i compagni di classe di Pietro hanno deciso di organizzare un incontro alla scuola primaria Pascoli per presentare il libro. Alla presentazione hanno partecipato anche gli amici della scuola elementare frequentata da Pietro, i bambini delle classi 2A e 2B della scuola Pascoli, le professoresse della scuola media e le ex maestre di Pietro. Grande l’emozione del giovanissimo autore, che ha risposto alle domande dei bambini sentendosi apprezzato da tutti, con i compagni di classe che hanno letto le sue meravigliose storie dopo averlo sostenuto nella sua avventura di scrittore. Tutto questo parla tante cose. Ci parla di talento, ma anche di condivisione, di socialità, di riscoperta della bellezza delle storie – scriverla, ma anche raccontarle o ascoltarle – in un tempo che vede sempre più spesso giovani e giovanissimi che si alienano nel mondo degli smartphone e nel virtuale. "Si è trattato di un momento bellissimo – raccontano le insegnanti –, i bambini si sono divertiti molto ed hanno apprezzato le storie del giovane autore, poco più che loro coetaneo. Ci auguriamo che Pietro continui a coltivare la passione per la scrittura perché è bravissimo ed ha un grande talento".

"Ringrazio gli alunni e le alunne della classe 2F, i professori e il giovane scrittore per aver realizzato un progetto così bello – conclude la sindaca Emma Donnini – che valorizza la ricchezza e le capacità dei nostri giovani talenti". E non c’è cosa più bella che scoprire che il giovane autore di un libro frequenta appena la seconda media.