La disabilità e il nostro territorio. Ecco l’impegno del Garante: "Diritti ma anche vero sostegno"

Una presenza fondamentale. L’amministrazione comunale di Fucecchio presenta il Garante per la disabilità. Si tratta di Mariano Gasperini, nominato e confermato nel ruolo dalla sindaca Emma Donnini, che opererà a titolo gratuito, affiancando l’amministrazione comunale con l’obiettivo di favorire l’attuazione di politiche in favore delle persone disabili, al fine di promuovere la piena realizzazione dei loro diritti. "Il Garante rappresenta una figura importante per le persone con disabilità – spiega l’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti -, che trovano così un punto di riferimento all’interno dell’amministrazione. Mariano è una persona verso la quale nutriamo grande stima e che siamo certi saprà mettere tutta la sua professionalità al servizio della comunità".

"Ringrazio la sindaca Emma Donnini, la giunta e il consiglio comunale per l’attenzione e la sensibilità che hanno dimostrato e dimostrano nei confronti delle disabilità, concretizzate anche attraverso la creazione della figura del Garante – prosegue Mariano Gasperini -. Nel confermarmi in questo ruolo, che svolgo con lo spirito e l’energia di chi assolve ad un servizio nei confronti della comunità, ne sono grato, perché senza un supporto dell’amministrazione il cittadino disabile viene spesso trascurato o discriminato". "Il nostro Comune più di altri si distingue per le iniziative che partono dalla base, dalle associazioni dei portatori di interesse, così importanti e numerose, ognuna delle quali cerca a suo modo di portare un sostegno, alleviare un peso, organizzare percorsi di vitage –. Spesso queste hanno una visione ed un impegno legati alla specifica disabilità che patrocinano, mentre il Garante per la disabilità assume e porta avanti una visione di raccordo e di armonizzazione tra le varie specificità, cercando di sostenere le iniziative in accordo con l’amministrazione comunale per la tutela dei diritti dei nostri concittadini, anche nei confronti di altre amministrazioni istituzionali, sociali e sanitarie".

I cittadini di Fucecchio possono rivolgersi al Garante per avere informazioni e per muovere richieste inerenti i diritti dei disabili scrivendo a [email protected] oppure telefonando al numero 3336141804.