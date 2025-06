Toccasana per la salute. I gruppi sportivi invadono la città con tante iniziative

Il perfetto connubio per dare risalto alle molteplici attività sportive che abitano il territorio empolese, invitando grandi e piccini all’attività sportiva di ogni tipo a spasso per il centro storico di Empoli. Questa è in sintesi Empoli fa Sport, la proposta del Comune di Empoli che ha indetto una “Festa dello sport“ per la giornata di domenica 8 giugno, dislocata in cinque aree del centro: nello specifico, gli stand delle associazioni sportive si troveranno nell’area del centro storico, in piazza Matteotti, in piazza della Vittoria, piazza del Popolo e infine al Parco Mariambini. Decathlon è il main sponsor dell’evento: la catena di negozi sportivi ha presentato il progetto nella sede di via Tosco Romagnola a Empoli, alla presenza dell’assessora allo Sport Laura Mannucci.

"Sin dall’inizio del mandato volevo portare avanti questo progetto, a Empoli mancava una festa interamente dedicata allo sport – ha spiegato Mannucci –. Molte associazioni sportive di discipline considerate minori me lo chiedevano a gran voce: vogliamo dare loro il giusto spazio. Per noi è fondamentale celebrare tutto lo sport empolese, e con la nostra iniziativa speriamo di invogliare le persone a girare per il centro e a conoscere le varie discipline sportive che le 45 associazioni proporranno. Sarà una giornata completamente all’insegna dello sport".

Il meccanismo è semplice: i partecipanti dovranno dapprima ritirare la tessera in piazza della Vittoria, poi a turno saranno invitati a visitare tutte e cinque le zone dedicate alla manifestazione: in ogni area, dopo aver provato almeno una disciplina, verrà distribuito un ’bollino’ da attaccare alla tessera. Una volta collezionati i cinque bollini, e riportata la tessera in piazza della Vittoria, i partecipanti riceveranno un gadget premio e un buono sconto per i punti vendita Decathlon. Un incentivo, questo, a mobilitarsi e a fare attività, immersi nella cornice della città di Empoli. Anche Giuseppe Nunziata, leader B2B di Decathlon Toscana, ci ha tenuto a commentare l’iniziativa che prenderà vita domenica: "Volevamo proprio istituire una festa dello sport, in quanto la nostra realtà è radicata qua da qualche anno e il nostro Dna ci permette di essere pertinenti in questa occasione: crediamo in uno sport inclusivo, capace di unire la comunità. Siamo felici di fare qualcosa di concreto per l’attività di tutti i cittadini". Di seguito, l’elenco completo delle associazioni sportive: piazza Farinata degli Uberti vedrà esibizioni da parte delle associazioni L’art de la Danse, Scuola di danza Zephyr, 4 Jumps, Empoli Scacchi, Judo Kodokan, Tkd Empolese, Uisp. In via Leonardo da Vinci spazio alla scherma con Accademia Scherma Empoli ed Empoli Fencing Club; in via Lavagnini il tema sarà quello degli sport acquatici con Geas, Empoli Pallanuoto, Canottieri Limite, Aquatempra e Tnt Empoli; infine, in piazza Madonna della quiete, il tema sarà la boxe con Leonica Boxing Club, Pugilistica Sanseverino Scardigli.

In piazza Matteotti spazio al ciclismo con Unione Ciclistica Empolese, Velo Club, Leonardo da Vinci Bike Tour e Federazione Toscana Ciclismo, mentre in Piazza del Popolo si parlerà di basket e tennis con la partecipazione di Use Basket, Empoli Tennis School e Tennis Club Empoli. Al Parco Mariambini poi spazio a moltissimi sport: ci sarà la partecipazione di Podistica Empolese, Gruppo Aeromodellistico Empolese, Empoli Pallavolo, Elsa Sport, Cascine Volley, Lancers (baseball), Urme (rugby), Polisportiva Ponzano, Santa Maria e Aia Empoli (calcio), Empoli Swarm (dodgeball) e Wallers (tchoukball). Infine, in Piazza della Vittoria, spazio a Pattinaggio artistico, Pattinaggio corsa, Hockey inline, Sci e Ginnastica artistica con Polisportiva Coop Empoli, Hockey Empoli, Sci Club Empoli, Asd Delfini, Saltavanti. Ultime, ma non per importanza, le esibizioni di Esseclub, Fispal, Toscana Atletica e GC Academy in Via Roma.

Damiano Nifosì