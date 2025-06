Le ginnaste della Saltavanti Empoli hanno sbancato ai Campionati Nazionali Uisp

Tre titoli nazionali, 11 coppe e 30 podi è l’ottimo bottino che le 28 atlete della Saltavanti Empoli hanno conquistato ai campionati nazionali Uisp di ginnastica artistica a Cesenatico. Partiamo dalla categoria Mini3, dove al volteggio Ginevra Rutili si è laureata campionessa italiana della specialità, mettendosi poi al collo anche una medaglia d’argento al corpo libero. La compagna di squadra Gaia Piccini è risultata sesta all’all around (la classifica che tiene conto di tutti gli attrezzi) e ha vinto la gara di corpo libero, mentre Matilde Boschi ha fatto ancora meglio classificandosi seconda all’all around e prima alla trave. Infine, secondo posto al volteggio per Chiara Santangelo e buone prove per Adele Fefè.

Sempre nella stessa categoria, Costanza Curto è finita ai piedi del podio nell’all around e terza alle parallele, mentre Alice Borchi ha conquistato il bronzo al corpo libero. In pedana sono scese pure Sobina Sogli e Margherita Sgherri. Passiamo alla Mini 4, dove Noemi Simotti, Anna Landi e Miriam Sorbara si sono classificate seconde all’all around, con la prima che ha vinto la gara delle parallele, chiuso al secondo posto quella al corpo libero e al terzo quelle alla trave e al volteggio. Landi e Sorbara hanno invece trionfato a loro volta alle parallele. Sempre per quanto riguarda la graduatoria che tiene conto di tutti gli attrezzi, da sottolineare il terzo posto di Rebecca Fattori (prima alle parallele), il quarto di Siria Lanini (oro al corpo libero e bronzo alla trave e al volteggio) e il quinto di Nicole Moldovanu (terzo gradino del podio al volteggio). Infine, Chiara De Salvo ha sbaragliato la concorrenza alla trave e al corpo libero. Chiudiamo con la categoria Prima, dove la Saltavanti ha conquistato gli altri due titoli italiani con Ottavia Branchi (prima alle parallele, seconda alla trave e al volteggio) e Giulia Meta (successi alla trave e al volteggio). Ottime le prestazioni di Benedetta Saccaro, Matilde Rossi e Tosca Faenzi, che hanno chiuso l’all around al terzo posto: la prima terminando seconda al volteggio e alle parallele, Rossi conquistando il bronzo alla trave e al volteggio e Faenzi centrando l’oro alle parallele e il bronzo alla trave e al volteggio.

Al quarto posto all around sono invece finite Lavinia Peruzzi (vittoria alle parallele) e Nura Guido (terza alle parallele, alla trave e al volteggio), mentre nella stessa classifica generale si sono piazzate seste Rebecca Scruci (terza alle parallele) e Aurora Fancelli. Argento alla trave e al volteggio per Nicole Spera e prova incoraggiante per Chiara Giorgetta.