Strada 429, i sindaci concordi: "E’ alta l’attenzione sul lotto 3"

Da un lato il sottopasso pedonale di Molin Nuovo, che collegherà i due tratti “divisi“ dalla 429. Dall’altro le barriere fonoassorbenti nei tratti in cui la strada si avvicina all’abitato, come Brusciana, Sant’Andrea-Fontanella, Granaiolo. Sono le opere accessorie della SR429 che l’assessore regionale Stefano Baccelli aveva preannunciato mercoledì scorso a La Nazione, al termine del collegio di vigilanza al quale hanno preso parte anche il sindaco di Empoli Alessio Mantellassi e la sindaca di Castelfiorentino Francesca Giannì.

E sono stati proprio i due primi cittadini a fornire ulteriori dettagli. "Il sottopasso va a incidere in un’area che sarà attraversata anche dal raddoppio ferroviario, migliorando i collegamenti interni – ha detto Mantellassi - mentre i pannelli riguardavano richieste che giungevano da tempo. La 429 ormai è un’infrastruttura indispensabile per la vita di tantissimi cittadini, ma è necessario occuparsi anche dei cittadini che vivono in quelle zone, mitigando i possibili effetti negativi di queste infrastrutture".

Per quel che riguarda risorse e tempistiche, Baccelli aveva fatto sapere che dovrebbe trattarsi di operazioni da poco meno di due milioni di euro complessivi con l’intenzione di concluderle entro fine anno. "Per le barriere fonoassorbenti sul territorio castellano, la richiesta serve a tutelare i cittadini le cui abitazioni insistono sul tracciato della strada da rumori e ingombro visivo dell’ infrastruttura – ha detto Giannì – siamo soddisfatti anche per la prosecuzione dei lavori di sicurezza idraulica sui territori di Castelfiorentino e Gambassi, coerenti con il progetto di “Scudo Idraulico“ che stiamo portando avanti insieme alla Protezione civile dell’Unione. Rimane alta l’attenzione delle nostre amministrazioni sulla conclusione del lotto III".