Storie di anime sole e corso di fumetto

Doppio appuntamento per grandi e piccini domani e sabato alla libreria NessunDove di piazza Farinata degli Uberti. Il primo evento è fissato per domani alle 18.30 quando sarà ospite Francesco Casamassima per presentare il suo libro "Tempo libero". Un uomo solo sta cercando casa, almeno così pare. Una donna sola prova a vendere casa, almeno così pare. Tentare di comprare e vendere casa è il loro passatempo preferito, la fonte principale di relazioni, di distrazione e gratificazione, se non gioia. È un modo per passare il tempo libero. Le loro strade, le loro storie si incroceranno. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, sarà moderato da Giuliano Casu e per partecipare è consigliata la prenotazione da effettuare chiamando il 351 7738928 o scrivendo una mail all’indirizzo [email protected]. Sabato prenderà invece il via il corso di fumetto per bambini, bambine, ragazzi e ragazze, a cura dell’illustratrice e fumettista Chiara Macchi. Le lezioni, che si terranno anche i sabati 28 settembre e 19 e 26 ottobre, si svolgeranno dalle 10 alle 12 e affronteranno le basi del fumetto: come si disegna un personaggio? Come si muove nello spazio e lo storyboard? Ogni partecipante disegnerà il prototipo della sua storia a fumetti. Prenotazione obbligatoria, da effettuare agli stessi contatti indicati sopra.