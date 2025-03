“Storie dell’Ucraina in guerra“. Il docufilm e la riflessione

Voci di testimoni ucraini, nel terzo anniversario dell’invasione russa, 14 testimonianze dal fronte di guerra. Tutto in un documentario asciutto e tagliente “Hung Land - Storie e volti dell’Ucraina in guerra” che sarà presentato a Certaldo oggi alle 18.30 ai Macelli. L’iniziativa si inserisce nel progetto Sai (Sistema Accoglienza Integrazione) di cui è titolare l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa e gestito da COeSO Empoli, Pietra d’Angolo, Misericordia di Empoli, Misericordia di Certaldo e Oxfam Italia. "Abbiamo scelto Certaldo visto il significativo numero di cittadini ucraini accolti in strutture gestite dalla Misericordia di Certaldo, partner del progetto Sai che gestisce i servizi del Sai in questo territorio" ha detto David Meseguer Ripoll di Oxfam Italia Intercultura.

L’iniziativa è patrocinata dal comune di Certaldo e vedrà la partecipazione del sindaco Giovanni Campatelli. "Spero che l’Italia e l’Unione Europea rafforzino il loro impegno per una pace giusta – ha detto –, che non può prescindere dal rispetto del diritto internazionale e dalla sovranità dell’Ucraina".