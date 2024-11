Storia del Padule sotto la lente. Con tre iniziative

Tre iniziative che si pongono l’obiettivo generale di valorizzare e approfondire la storia del Padule dal punto di vista privilegiato del territorio comunale di Cerreto Guidi, fra escursioni e conferenze che avranno in Stabbia il proprio fulcro. E’ quanto promette il progetto ’Alla scoperta del Padule di Fucecchio’, apertosi ufficialmente lo scorso mese ad Altopascio con un’escursione nella riserva del lago di Sibolla. Gli ultimi tre eventi si terranno tuttavia sul territorio cerretese, iniziando da quello di venerdì prossimo: la biblioteca Emma Perodi ospiterà alle 21 la conferenza dal titolo ’Una storia per immagini – il Padule di Fucecchio dal Medioevo all’Età Moderna nella cartografia e nelle vedute’, tenuta dal professore Alberto Malvolti. Decisamente più pragmatica l’iniziativa programmata per domenica prossima, considerando che si tratta di una visita guidata a cura di Alessio Bartolini con partenza alle 9 da Stabbia. A chiudere il ciclo promosso anche dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Regione penserà il prossimo 6 dicembre un’altra conferenza tenuta dal professor Malvolti, prevista per le 21 in biblioteca, dal titolo ’Il Padule di Fucecchio come risorsa nella Storia e nelle prospettive attuali’. Per ulteriori info e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca al numero 0571906219 oppure inviare una mail all’indirizzo [email protected].