"Stop agli alcolici nei market. Ma il nodo è il disagio sociale"

Il tema della sicurezza è da sempre una bandiera del centrodestra, ma in questo 2024 la bandiera sventola anche a sinistra. Il candidato del Pd Alessio Mantellassi, tra le prime concrete proposte programmatiche, ha presentato proprio una lista di 10 cose da fare su questo tema. Anche Leonardo Masi, candidato di Buongiorno Empoli e M5S, non sottovaluta il problema, ma chiede "un approccio più complesso", ritenendo "superficiale" il modo in cui gli altri candidati stanno affrontando la questione. "Si tratta di un tema importante – spiega Masi –, ma che non ha risposte semplici. La risposta non può essere solo securitaria, fatta di telecamere, forze dell’ordine e divieti. Questi interventi hanno certamente una funzione, ma serve anche una politica di contrasto al disagio sociale e giovanile, alla povertà, alle dipendenze. La criminalità è figlia di queste cose, se non si risolvono il rischio è che semplicemente spostiamo il problema altrove". Masi propone un maggiore controllo del territorio da parte della municipale, la riqualificazione di alcune aree, e pur criticando la famosa ordinanza Barnini perché "i divieti devono riguardare tutti, non solo i kebabbari" propone anche alcuni divieti di vendita di bibite alcoliche ai market. "Se a questi interventi non si accompagna a un potenziamento dei servizi sociali o giovanili, la questione non si risolve. La rissa di novembre in un pub della stazione, ad esempio, è espressione di un disagio generazionale non di criminalità. Se tutta Italia soffre di questo aumento di episodi violenti non credo sia per come è stata gestita la questione da una amministrazione. Le risposte che si stanno dando in questa campagna elettorale sono risposte troppe semplici...".