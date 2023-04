Stigliano in pensione "Grande gratitudine"

"Riconoscenza e gratitudine per il lavoro che ha svolto al servizio del commissariato della Polizia di Stato di piazza Gramsci e di tutta la città". Così il sindaco di Empoli, Brenda Barnini, dice grazie al sostituto commissario Nunzio Stigliano, in pensione dopo anni di servizio a Empoli. "Con la sua professionalità, discreto ma puntuale, insieme ai colleghi del commissariato guidato dal primo dirigente Francesco Zunino, ha contribuito a garantire la legalità in città - dice Barnini - Un lavoro prezioso, talvolta silenzioso, lontano dai riflettori, ma indispensabile".