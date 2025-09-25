La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
Empoli
CronacaStato di Palestina. L’Uniove approva la mozione
25 set 2025
GIOVANNI FIORENTINO
Cronaca
Stato di Palestina. L’Uniove approva la mozione

EMPOLESE VALDELSA Una mozione che impegna l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ad aderire alla Rete degli Enti Locali per i Diritti...

EMPOLESE VALDELSAUna mozione che impegna l’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ad aderire alla Rete degli Enti Locali per i Diritti del Popolo Palestinese e chiede al governo di riconoscere lo Stato di Palestina. E’ stata presentata dal gruppo di centrosinistra (ed approvata) nel corso della scorsa seduta del consiglio dell’Unione. "All’inerzia e all’ipocrisia del governo Meloni noi contrapponiamo la volontà di perseguire la pace tramite la soluzione “due popoli due Stati“. La stessa volontà che ha animato il Consiglio e la Giunta regionale della Toscana che prima ha approvato una mozione a prima firma del nostro consigliere regionale Enrico Sostegni e poi ha formalmente riconosciuto lo Stato di Palestina proprio nella giornata di ieri (martedì, ndr) – ha commentato Giorgio Benassi (nella foto), capogruppo del Centro Sinistra per l’Empolese Valdelsa – alle voci autorevoli di denuncia di questi mesi, spesso denigrate ed attaccate con argomenti ad personam come quella di Francesca Albanese, a cui va la nostra solidarietà, si sono aggiunte più recentemente grandi mobilitazioni di portata nazionale. Iniziando dalla Global Sumud Flotilla che ospita a bordo esponenti del campo progressista, come Arturo Scotto, che i nostri candidati al consiglio regionale Brenda Barnini e Giacomo Cucini hanno incontrato online nei giorni scorsi per manifestare solidarietà e sostegno. Fino agli scioperi e alle grandi manifestazioni degli scorsi giorni, molto partecipate anche nel nostro territorio soprattutto da giovani e giovanissimi". La mozione è stata approvata coi voti del gruppo Centro sinistra per l’Empolese Valdelsa - Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle e del Partito Comunista. "Nel nostro piccolo vogliamo fornire strumenti concreti di supporto a tutte e tutti coloro che intendono muoversi nella direzione della pace e della coesistenza pacifica fra i popoli di quella terra" ha concluso Benassi.

