Il M5S verso le regionali. Il candidato Matteo Ferrante: "In Toscana e vicino alla gente"

Gestione pubblica dei servizi essenziali come l’acqua, trasparenza su vicende complesse quali Keu e Multiutility, tutela dell’ambiente e interventi concreti contro il dissesto idrogeologico, salario minimo regionale e reddito di cittadinanza toscano, nuova governance della sanità toscana. Queste le priorità di Matteo Ferrante (a destra nella foto), candidato del Movimento 5 Stelle al consiglio regionale della Toscana nella circoscrizione Firenze 3 dell’Empolese-Valdelsa. Quarant’anni, da nove residente a Empoli dove è stato candidato alle ultime amministrative, sposato, due figlie, laureato in architettura, ex grafico della Rai e oggi piccolo imprenditore, Ferrante sottolinea: "Porto in Regione la voce dei cittadini e dei territori per una Toscana giusta, trasparente e vicina alle persone".

Il Movimento 5 Stelle si presenta alle elezioni regionali del 12 e 13 ottobre nella coalizione che sostiene il presidente uscente Eugenio Giani, ma non rinuncia ai propri obiettivi. "È stata una scelta presa attraverso il voto degli iscritti, ma siamo gli stessi – precisa Jacopo Maccari (a sinistra nella foto), consigliere comunale di Empoli –. Per noi l’accordo regionale rappresenta uno strumento per trasformare in concreti gli obiettivi che da sempre guidano il Movimento. Noi siamo convinti che questa nuova configurazione possa portare i suoi frutti, e si potrebbero aprire nuovi scenari futuri. Questa coalizione può essere una difficoltà a Empoli? Non cambierà niente, continueremo a essere alleati di Buongiorno Empoli e Siamo Empoli e a condividere tutte le battaglie che abbiamo promosso in campagna elettorale. Certo servirà un’attenzione maggiore quando porteremo in consiglio degli atti che sono collegati alla gestione regionale".

Sull’adesione alla coalizione, Ferrante aggiunge: "Siamo i primi promotori di un patto composto da 23 punti concreti che mi impegno a promuovere e monitorare. La sfida sarà capire quanto gli altri recepiranno questi punti". Un tema, però, viene prima degli altri, la pace. "Futuro e sicurezza non possono essere garantiti con logiche di riarmo – conclude Ferrante –. Dobbiamo lottare per la pace e dobbiamo far sentire la voce della pace, non solo scrivere belle frasi sul giornale o in tv, ma combattere in prima persona per arrivare all’obiettivo".

Simone Cioni