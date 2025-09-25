Addio all’ex agente Daniele Faleburle: "Sempre al servizio della comunità"

EMPOLIUna notizia triste e inaspettata ha colpito la comunità empolese. All’età di 71 anni è scomparso Daniele Faleburle. L’ex sovrintendente della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa era andato in pensione il 30 giugno 2018, dopo 42 anni, 10 mesi e 11 giorni di servizio. Precedentemente aveva lavorato, per cinque anni, nel settore privato, e il 1° settembre 1981 era entrato a far parte del corpo dei vigili urbani del Comune di Empoli del quale, fino al 1° gennaio 2018, è stato dipendente e ufficiale. Negli ultimi anni di carriera era stato il responsabile dell’ufficio incidenti nella nuova riorganizzazione legata all’Unione, ma nel suo passato aveva ricoperto vari incarichi in tutti i settori occupandosi delle ordinanze per la viabilità, del Gruppo Operativo Sicurezza coordinando la gestione del personale della Municipale attorno allo stadio “Castellani“ in occasione della partite dell’Empoli in Serie A e per gli altri grandi eventi che ha ospitato la città. Ha coordinato anche il Nucleo Polizia Stradale. Ha vissuto tutti i vari passaggi amministrativi che hanno caratterizzato la Polizia municipale in questi anni, impegnandosi anche a livello sindacale per i colleghi.Fiorentino di nascita, ma con il cuore a Empoli e un grande attaccamento alla città, Faleburle era figura conosciutissima e punto di riferimento per tantissimi colleghi. Faleburle è morto in ospedale dove era ricoverato per problemi di salute. Lascia la moglie, un figlio e una nipote.Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore, tra cui quello del sindaco Alessio Mantellassi. "Tutti lo ricordano come un uomo al servizio del corpo e della comunità con spirito costruttivo e passione. Grazie Daniele per il tuo servizio. Un abbraccio grande alla famiglia e al nostro comando di Polizia Municipale". Anche il comandante della Polizia municipale dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa, Massimo Luschi esprime parole di profondo dolore per la scomparsa dell’ex collega. "La notizia della morte di Daniele Faleburle getta tutto il Comando della Polizia Municipale in una profonda tristezza. Daniele era un ispettore storico del comando della Polizia municipale, prima di Empoli e poi della nascente unione dei comuni dal 2012. Dal punto di vista professionale e umano, un punto di riferimento importante per il corpo fino al pensionamento nel 2018. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze e un fortissimo abbraccio da parte mia e di tutto il comando della Polizia municipale".Irene Puccioni