Misericordia, nuovo Magistrato. Pagliai confermato governatore. Tutte le cariche assegnate

EMPOLIFrancesco Pagliai, subentrato nel luglio del 2024 al dimissionario Pier Luigi Ciari, è stato confermato governatore della Misericordia. Riconfermati anche Gionata Fatichenti nel ruolo di provveditore e Giovanni Guerri in veste di vice-governatore, con don Guido Engels correttore. Sono le cariche del nuovo Magistrato della Misericordia, l’organo che guiderà la confraternita empolese per il prossimo quinquennio. Dopo le elezioni tenutesi lo scorso 14 settembre, nella serata di martedì scorso don Engels, in veste di presidente della commissione elettorale, ha convocato il Magistrato per la nomina delle cariche sociali in modo da ufficializzare il direttivo alla guida della confraternita per i prossimi anni. Nel segno sostanziale della continuità, partendo per l’appunto dalla conferma al vertice di Pagliai. Anche se le novità non sono mancate e la novità principale riguarda nel dettaglio la carica di camarlingo, una figura che all’interno della Misericordia è responsabile dell’area amministrativa e contabilità: l’incarico in questione sarà ricoperto da Luca Bartali (commercialista che ricopre il ruolo di capo di guardia e per tre anni è stato Presidente della Fondazione Le Opere) che subentra a Francesco Minoli. Il nuovo direttivo sarà inoltre composto da Stefano Santini, già membro del precedente consiglio, e da due nuove figure: Alessandro Lazzeri e Angelo Carmignani, entrambi capi di guardia della Misericordia. Lazzeri è vice-direttore generale di un istituto finanziario specializzato nel credito al consumo mentre Carmignani lavora come impiegato di banca ed è un volontario della Misericordia empolese da oltre quattro decenni, attivo in più ambiti, dal sociale al sanitario. Durante la serata di martedì, dopo aver ringraziato i consiglieri del Magistrato uscente per il lavoro svolto, la Misericordia ha augurato buon lavoro anche al nuovo direttivo.