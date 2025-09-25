Sos medico di famiglia. Il dottor Davide Giglio a metà tra due comuni

A partire da mercoledì 1 ottobre, per far fronte ad un nuovo pensionamento, quello del dottor Alessandro Baldanzi, il dottor Davide Giglio farà ambulatorio anche a Castelfiorentino. Lo ha fatto sapere l’Asl tramite l’amministrazione, facendo così il punto relativo alla situazione dei medici di base a Castelfiorentino. Il dottor Giglio, che ha il primo ambulatorio a Montespertoli, a Castelfiorentino visiterà i pazienti nell’ambulatorio di via Cesare Pavese su appuntamento il mercoledì dalle 16 alle 18 ed il giovedì dalle 9 alle 11. Il Comune fa sapere che i cittadini hanno la possibilità di cambiare il proprio medico di base anche rivolgendosi alle farmacie comunali.

Un tema in divenire, anche considerando che poche settimane fa un altro medico di famiglia, il dottor Giusti, aveva lasciato Castelfiorentino e che il primo bando dell’Azienda sanitaria per individuare un sostituto era andato deserto. La quadratura del cerchio (dopo le richieste dell’amministrazione comunale e di Asl alla Regione) era arrivata alzando a 1800 utenti per dottore (ossia il numero massimo previsto dalla legge) il primo massimale fissato a 1500. Gli ex pazienti del dottor Giusti, che in condizioni normali avrebbero dovuto scegliere un nuovo medico a Montespertoli, hanno così potuto designare uno dei medici che fanno ambulatorio in città e che avevano raggiunto il primo "numero massimo" di pazienti.

Si tratta però di una soluzione temporanea in vista di quella che dovrà essere quella definitiva: dopo il primo bando che si è chiuso senza successo nei mesi scorsi, la sede di Castelfiorentino sarà inserita tra le "zone carenti" della Regione Toscana per quel che concerne l’ambito sanitario legato alla presenza di medici di base in rapporto alla popolazione residente.

Così facendo, l’Asl potrà pubblicare più avanti un nuovo avviso di selezione per un nuovo medico. E lo ha ribadito nelle scorse ore anche la sindaca del comune valdelsano Francesca Giannì, ricordando come su base nazionale si stimi una carenza di medici di medicina generale di circa 5mila unità rispetto al fabbisogno reale. "Speriamo che sempre più giovani possano scegliere questo percorso di cura, assistenza e prossimità ai pazienti", si augura il sindaco.

Giovanni Fiorentino