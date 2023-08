Stangata sul carburante. Pieno low cost? Si può. Ecco la guida al risparmio

Empoli, 2 agosto 2023 – Caccia al distributore più economico. Sono 23 gli impianti empolesi censiti dall’Osservaprezzi carburanti, il sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che permette di consultare in tempo reale i prezzi dei carburanti praticati su tutto il territorio nazionale. Un clic, e la ricerca può cominciare. Obiettivo: fare il pieno senza svuotare il portafogli.

Utilizzando i dovuti filtri e geolocalizzando i distributori in città, in modo molto intuitivo e alla portata di tutti, abbiamo stilato una classifica, una mappa per capire dove il pieno per benzina e gasolio è low cost. Uno stratagemma contro i rincari, insomma, per evitare che la sosta alla pompa si trasformi in un salasso.

Partiamo dalla benzina, concentrandoci sugli utenti che preferiscono il servito. Al primo posto nella mappa della convenienza troviamo Engo sulla strada regionale 429 dove il prezzo è di 1,895 euro al litro - stessa cifra per il self service - seguito da Beyfin sulla Strada Provinciale Lucchese dove il costo indicato (aggiornato a ieri) è di 1,899 euro. Fermandosi al distributore Beyfin Metano Toscana di via Val d’Elsa si può fare il pieno con 1,942 euro al litro.

Per chi preferisce il fai da te, il portale consente di selezionare anche i distributori con prezzi più competitivi nel self service. In questo caso in testa alla classifica balza Esso di via Cherubini a Empoli con 1,897 euro al litro seguito dal distributore Newgasnetwork di via Lucchese dove il tabellone indica la cifra di 1,889. Al terzo posto per convenienza si piazza il distributore Gaggioli e Calonaci di via Val d’Orme nuova con un costo di 1,919 euro al litro. Più conveniente rispetto ad altri anche il Q8 sulla Statale 67 dove servono 1,929 euro al litro per riempire il serbatoio.

Andiamo avanti con la ricerca e veniamo al gasolio: tra i più economici saltano all’occhio, sempre per il self service, con 1,739 euro al litro il Tamoil sulla Provinciale Mercatale in direzione di Vinci, seguito dalla Esso di via Cherubini con 1,757 e dal distributore Q8 di viale Petrarca dove invece la cifra low cost segna 1,789.

Per il gasolio servito "medaglia d’oro" ancora una volta ad Engo con 1,755 euro al litro seguito da Beyfin sulla Provinciale Lucchese con 1,769. Si risparmia notevolmente anche alla Beyfin di via Val d’Elsa: per il pieno servono 1,819 euro al litro. Le tappe più care? Ci portano alla Ip - stazione di servizio D’Angelo di via Livornese dove la benzina servita ha un prezzo di 2,199 al litro. E all’Eni sulla Statale 67 Tosco Romagnola a Montelupo Fiorentino dove per la benzina al self service si spendono 1,959. Il gasolio - servito - schizza a 2,079 alla Esso - Desideri Carburante di Vinci e arriva a 1,829 senza il supporto del benzinaio.

Y.C.