Spogliatoi al freddo: "Via libera ai lavori"

Via libera ai lavori urgenti di sistemazione dopo che la Società Asd Le Botteghe ha comunicato il non funzionamento dell’impianto di riscaldamento degli spogliatoi del campo sportivo. È stato effettuato dal Comune un conseguente sopralluogo dal quale è emerso che effettivamente l’impianto in questione risulta non funzionante, e che pertanto si rende necessario eseguire i lavori per garantire il riscaldamento dei locali e conseguentemente il normale utilizzo della

struttura sportiva stessa. Del resto gli impianti, in ragione del passare naturale del tempo, degli eventi atmosferici e del normale utilizzo, necessitano di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al mantenimento in efficienza e a garantirne la fruizione in sicurezza. La giunta ha approvato la perizia tecnica e autorizzato, l’associazione che gestisce l’impianto alla realizzazione degli interventi e quindi al ripristino dell’impianto di riscaldamento.