"Spinta alla valorizzazione della Francigena e della Romea Strata"

C’era anche il Comune di Fucecchio al forum annuale "Comuni in cammino" che si è tenuto ad Abbadia Isola, e che ha affrontato il tema della Via Francigena e dei cammini di interesse regionale. Per l’amministrazione comunale ha partecipato il consigliere comunale con delega alla valorizzazione dei cammini storici Daniele Cei, intervenuto in rappresentanza di Fucecchio come Comune capofila dell’aggregazione centro sud della Via Francigena e dei Comuni toscani della Romea Strata.

Un fronte, quello dei cammini, sul quale la città lavora da tempo. Recentemente ha coordinato il progetto finanziato da un bando regionale grazie al quale stati posizionati gli ultimi cartelli con le indicazioni per i pellegrini che percorrono questa strada storica che dall’Europa orientale attraverso la Pianura Padana conduce fino alla capitale. Del tratto toscano fanno parte 12 comuni. Fucecchio è antico crocevia e punta ad essere terra strategica del turismo lento.