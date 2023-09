Castelfiorentino, donna uccisa a colpi di pistola: terrore in strada

Castelfiorentino, 28 settembre 2023 – Tragedia a Castelfiorentino, dove una donna di 35 anni, Klodiana Vefa, è stata uccisa a colpi di pistola. Accade nei pressi di un circolo. E’ successo intorno alle 20. La gente della zona ha udito degli spari. Che hanno squarciato il silenzio della frazione.

Carabineri e 118 sul luogo dell'omicidio

A terra è rimasta, senza vita, la donna. In diversi hanno chiamato carabinieri e 118. Il personale sanitario, giunto anche con un’automedica e con un’ambulanza della Croce Rossa di Certaldo, ha tentato la rianimazione, ma le ferite erano troppo gravi.

Sul luogo dell’omicidio è arrivato anche il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni. I carabinieri stanno cercando il marito, Alfred, che non risulta più convivente con la vittima. La donna è stata uccisa in via Galvani.

Note di ricerca sono state diramate dalle forze dell’ordine su tutte le possibili vie di fuga in tutta la Val d'Elsa, tra Poggibonsi (Siena) e Empoli (Firenze).

Un omicidio che sconvolge la tranquillità di una zona in cui tutti si conoscono. Nella strada teatro dell’omicidio, nel buio, si vedono i bagliori blu dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine. La via è stata chiusa con del nastro bianco e rosso. La zona dove è avvenuto l’omicidio si trova nei pressi del centro di Castelfiorentino. Klodiana Vefa aveva due figli: uno di 17 anni e una di 14.

"E’ accaduta una vicenda terribile”, scrive il sindaco Falorni sui social network mentre Castelfiorentino è sotto choc.