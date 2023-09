Donna uccisa in strada, il sindaco: “Vicenda terribile”. Una città sconvolta

Castelfiorentino, 28 settembre 2023 – “È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile”.

Lo dice Alessio Falorni, sindaco di Castelfiorentino, sconvolto per la morte di una 35enne freddata a colpi di pistola nella frazione di Puppino, a poca distanza dal centro della città. Che adesso è sconvolta di fronte a una vicenda che lascia senza fiato una comunità in cui tutti si conoscono e in cui la vita scorre tranquilla.

Il sindaco è andato subito sul luogo della tragedia. Si cerca l’omicida e si cerca il movente. “Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite – scrive il sindaco – Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È davvero presto per divulgare informazioni sull’accaduto e discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio”.