Spacciatore tenta la fuga. Arrestato alla stazione

VALDELSA

Controlli e appostamenti. Un energico giro di vite in tema di sicurezza nelle zone ’calde’ dei centri di Castelfiorentino e Certaldo hanno portato a due arresti nelle ultime 48 ore. La meticolosa attività dei carabinieri ha permesso di rintracciare due soggetti ricercati da tempo. Il primo è un 32enne nigeriano con vari precedenti legati allo spaccio di droga. L’uomo è stato bloccato alla stazione ferroviaria di Castelfiorentino. I militari hanno notato lo straniero che per l’ennesima volta stava cercando di fuggire al controllo. Stavolta però non ce l’ha fatta. I carabinieri lo hanno bloccato mentre stava per salire sulla carrozza del treno in partenza. Lo hanno tirato giù, evitando che potesse allontanarsi di nuovo. È stato quindi portato in caserma e identificato. L’intuizione dei militari è stata confermata da un riscontro con l’archivio dati. Il 32enne, censurato, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso nel maggio scorso dalla Procura di Firenze. Arrestato, è stato condotto nel carcere di Sollicciano dove dovrà scontare una pena detentiva di un anno e quattro mesi per violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Poco distante, a Certaldo, i carabinieri hanno arrestato anche un 41enne libico, anche lui censurato. L’uomo si trova in Italia senza fissa dimora. Risulta essere richiedente di protezione internazionale, ma anche destinatario di un ordine per la carcerazione emesso il 12 settembre scorso dalla Procura fiorentina. L’uomo è stato più volte controllato e denunciato per intemperanze di cui si è reso protagonista a Certaldo, Castelfiorentino ed Empoli. Il 41enne adesso si trova nel carcere fiorentino di Sollicciano dovendo scontare una pena di otto mesi per resistenza a pubblico ufficiale. Venuto a conoscenza delle ultime operazioni, il sindaco di Castelfiorentino, Alessio Falorni, si è congratulato per i risultati ottenuti, dopo giorni di tensione a causa degli episodi di violenza in zona stazione. "Grazie ai nostri carabinieri, che stanno facendo un lavoro prezioso sulle stazioni della nostra zona. E un grazie anche a chi ha convalidato l’arresto. Un altro personaggio non gradito sul nostro territorio, che viene tolto".

i.p.