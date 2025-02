Guardia di Finanza di Pisa: spacciatore arrestato nel bosco delle Cerbaie

Pisa, 12 febbraio 2025 – In manette uno scippatore, scovato nel tristemente noto bosco delle Cerbaie. Prosegue senza sosta l’attività della Guardia di Finanza di Pisa per contrastare degrado e criminalità diffusa. Durante un’operazione straordinaria nel comune di Castelfranco di Sotto, in località Orentano, i finanzieri della compagnia di San Miniato hanno identificato sedici persone nella zona boschiva delle Cerbaie, ben nota per episodi di illegalità. I militari hanno notato movimenti sospetti nella boscaglia ed hanno inseguito e poi fermato un uomo.

Il soggetto, un quarantenne di nazionalità marocchina, è stato trovato in possesso di 29 dosi di droga tra hashish e cocaina, pronte per essere vendute. Il valore dello stupefacente sequestrato si aggira intorno ai mille euro. La successiva perquisizione domiciliare, sempre a Orentano, ha portato al ritrovamento di sostanze da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi, un coltello con una lama di 15 centimetri, quattro telefoni cellulari e una tessera sanitaria rubata.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, era pure destinatario di un ordine di espulsione dal territorio nazionale, mai eseguito dal 2015. Dopo l’arresto, è stato giudicato con rito direttissimo dal tribunale di Pisa e sottoposto all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Anche il proprietario dell’abitazione in cui lo spacciatore era domiciliato, un italiano di 67 anni, è finito nei guai: è stato denunciato per favoreggiamento della permanenza illegale di uno straniero irregolare.