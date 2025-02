Spaccata in profumeria, ladri fanno razzia di fragranze di lusso

Hanno usato un tombino da scagliare contro la porta in vetro sul retro del negozio. Ridotta in frantumi, i ladri hanno avuto il via libera per svaligiare Bacci Profumerie in piazza dell’Unione Europea a Montelupo Fiorentino. Il bottino? Tutti prodotti di altissima profumeria, (con articoli che possono costare anche 150 euro, per intendersi). Solo profumi di valore, di marca, per lo più da uomo; i malviventi si sono accaniti sul primo scaffale che hanno avuto a portata di mano, facendo razzia di prodotti ma lasciando intatte le altre zone del negozio. Difficile quantificare al momento una stima dei danni. "Oltre alla vetrina da ripristinare, ci sarà da lavorare ad un inventario preciso per avere un’idea dell’entità del furto - dicono dal negozio - Non è stata toccata la cassa, non hanno cercato soldi". Il colpo è stato messo a segno nella notte tra domenica e ieri. Scattato l’allarme, sono intervenute le guardie giurate insieme ai Carabinieri presso i quali è stata depositata la denuncia. Al vaglio degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero essere risolutivi nelle indagini. Dal 2019 è il terza furto subito. "Menomale è accaduto a negozio chiuso - si sfogano dalla profumeria - Considerando gli ultimi avvenimenti che hanno interessato la zona (rapine a mano armata in due gioiellerie poco distanti, ndr) l’unica nota positiva è che il fatto sia avvenuto a negozio vuoto".

Y.C.