Sos contributi per l’affitto. Le domande fino al 19 luglio

C’è ancora tempo fino al prossimo 19 luglio per presentare la richiesta relativa ai contributi ad integrazione dei canoni di locazione nell’ambito del "Fondo affitti 2024". Le domande dovranno pervenire all’Unione dei Comun esclusivamente online, accedendo all’apposito link presente sul sito web dell’Unione.

La presentazione della domanda richiede l’identità digitale, quindi il possesso di Spid, o Cie o Cns. È tuttavia stato predisposto un sistema di tutoraggio per quei cittadini che, pur in possesso della strumentazione elettronica richiesta, incontrano difficoltà nella compilazione dell’istanza: in questo caso verrà garantita una consulenza telefonica da remoto in modo da permettere al richiedente di concludere la pratica. Per quel che riguarda nel dettaglio Certaldo, gli utenti in questione possono rivolgersi al numero di telefono 0571661285 che sarà attivo il lunedì

dalle 10.30 alle 12.30 e il giovedì dalle 15 alle 18.