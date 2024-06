"Sono soddisfatta. Quattro consiglieri del centrodestra"

CASTELFIORENTINO

"Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto, perché il centrodestra a Castelfiorentino si attesta intorno al 25 per cento e così entriamo con quattro consiglieri, due della Lega e due di Fratelli d’Italia, in consiglio comunale". Sono le parole a caldo della seconda arrivata alla corsa per la poltrona di sindaco, Susi Giglioli. "Quindi – prosegue nell’analisi Giglioli – consolidiamo il nostro presidio sul territorio togliendo un po’ di voti al Partito democratico. Noi continueremo senza indugio il nostro percorso di opposizione".

L’uscente capogruppo della Lega in consiglio è riuscita a guadagnare tre punti percentuali in più rispetto alle precedenti amministrative e sottolinea anche come gli altri candidati, Fabrizio Macchi (Movimento 5 Stelle e Europa Verde) e Stefano Burgassi (Castelfiorentino di tutti), siano riusciti a conquistare un seggio ciascuno. "Saremo sei all’opposizione – fa notare Giglioli – Continueremo su questa strada. Il lavoro che ho fatto in questi cinque anni in consiglio comunale sicuramente non è passato sotto traccia. È stato un lavoro che ha avuto i suoi frutti, i suoi risultati, ed ha permesso al Partito democratico di vedere calare i propri consensi".

i.p.