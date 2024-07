Sole senza lo stress delle code. Le piscine vanno a gonfie vele. Idee e prezzi per tutti i gusti

Non ci sono le lunghe code in superstrada per arrivarci. I parcheggi non sono presi d’assalto. Bandito pure il fastidio della sabbia che ustiona i piedi. Ci si accomoda direttamente a bordo vasca e tra tintarelle, tuffi e drink rinfrescanti da sorseggiare, si passa l’estate in compagnia. Non si può pensare di rimanere in città senza mettere in agenda un pomeriggio (o un’intera giornata) in piscina. Ma dove andare? E quanto spendere? Sono due le piscine pubbliche di Empoli.

A Serravalle c’è la comunale gestita da Acquatempra. Fino al primo settembre, balneazione e nuoto libero nelle vasche di viale delle Olimpiadi. La tariffa è di 10 euro il sabato e nei festivi e 8,50 dal lunedì al venerdì (sconto per i residenti nel Comune di Empoli che spendono invece un euro meno). Un tuffo ai bambini dai 6 ai 13 anni e agli over 65 costa 6 euro. Relax e svago anche alla piscina del circolo Tennis Empoli in via Vacchereccia. Per accedere la prima volta è necessario fare una tessera al costo di 5 euro a persona. Aperta il lunedì dalle 12 alle 19 e dal martedì alla domenica anche dalle 10 del mattino, vi si accede per l’intera giornata con un biglietto da 12 euro per gli adulti. A metà prezzo entrano i ragazzi dai 6 ai 16 anni. Se si opta per un solo pomeriggio (arrivando alle 14.30) si risparmiano 4 euro.

È arrivato, insomma, il momento di tirare fuori i costumi da bagno, occhiali da sole, crema solare e braccioli. Anche negli agriturismi. Immersi nel verde e nel silenzio, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ognuno ha la propria formula, in alcuni casi c’è l’obbligo di consumazione del pranzo in loco ed in altri invece si paga giusto l’utilizzo della piscina.

Tra le vasche da sempre più frequentate dai giovanissimi amanti della musica e della movida c’è sicuramente quella di Casa D’Africa. Siamo a Stabbia, Cerreto Guidi, e il ristorante propone l’originale iniziativa dell’Aperilettino senza interruzione. Per tutto luglio, ogni giovedì, piscina aperta dalle 17 alla mezzanotte. Dalle 10 alle 19 la piscina resterà aperta fino alla domenica. Anche in questo caso con 10 euro per gli adulti (e 7 per i piccoli dai 4 ai 10 anni) si ha diritto al lettino. Il sabato l’ingresso adulto ha un costo di 11 euro (9 per i bambini); fino a 4 anni è sempre omaggio. Si alza leggermente il prezzo di domenica (13 euro i grandi, 9 i piccoli, sempre con lettino incluso); ma se si arriva dalle 15 in poi c’è un 50% di sconto. Altra soluzione per mettersi al riparo dal bollore e cercare un po’ di refrigerio è la piscina comunale Il Molino di Baccaiano a Montespertoli dove il sabato e la domenica dalle 9 alle 19 si entra al costo di 9 euro per gli adulti e di 5 per i piccoli; sotto i 3 anni ingresso gratuito.

Y.C.