Società della salute. La guida tocca a Giannì

Francesca Giannì è la nuova presidente della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. E’ stata eletta ieri dall’assemblea dei soci che hanno nominato vicepresidente il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli. Francesca Giannì, sindaca di Castelfiorentino, in qualità di presidente della SdS avrà “un ruolo di cerniera e di coordinamento fra le attività di indirizzo, di programmazione e di governo, con quelle relative alla gestione, assicurando e promuovendo iniziative finalizzate a favorire la partecipazione della società civile tramite gli organismi di partecipazione“.

"La Società della salute – ha detto Francesca Giannì - riunisce una molteplicità di territori e quindi deve farsi interprete di numerose esigenze. Il mio obiettivo è lavorare insieme, in un’ottica di area vasta, con serietà, rigore, spirito di squadra e collaborazione con tutti i Comuni che dovranno avere pari dignità all’interno della società medesima. Dovremo impegnarci a fondo in una materia, quella sociosanitaria, che va a incidere profondamente nella qualità della vita delle persone, ponendo al centro delle nostre attività tutto ciò che adesso è comunemente individuato come escluso. Ad esempio la possibilità di usufruire della sanità pubblica territoriale e diffusa, la marginalità sociale, l’immigrazione, temi insomma che la SdS dovrà affrontare in via prioritaria per raggiungere adeguati livelli qualitativi di benessere dell’individuo. La sfida del prossimo mandato è questa, il benessere sanitario e sociale, attraverso infrastrutture e servizi, affinché non ci si limiti a realizzare soltanto contenitori, ma anche contenuti, in linea con gli obiettivi del Pnrr".

La presidente Giannì ha condiviso l’intenzione di assegnare al vicepresidente Giglioli alcune deleghe, che saranno concordate insieme alla direzione della SdS, affinché ne siano condivisi gli impegni, le responsabilità e quindi anche la stessa capacità di incidere nelle materie socio sanitarie all’interno di un’area che comprende non solo l’Empolese Valdelsa ma anche alcuni Comuni del Valdarno: San Miniato, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, Montopoli Valdarno. "Credo sia importante – ha sottolineato Simone Giglioli – questa condivisione come un unico territorio da parte della SdS all’interno della Asl Toscana Centro. Ritengo che con questa diversificazione delle deleghe potrà funzionare al meglio la stessa divisione del lavoroi".