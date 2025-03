Smottamenti sulle strade: provinciali chiuse

La Valdelsa continua a incrociare le dita: dopo l’allerta rossa di ieri il peggio dovrebbe essere passato, ma l’attenzione resta altissima e tutte le amministrazioni comunali hanno optato anche per oggi per la chiusura di impianti sportivi, sottopassi, scuole ed edifici pubblici, attivando il Centro operativo comunale sin dalle prime ore dell’emergenza. A Castelfiorentino, in termini di viabilità, permane un’unica criticità per allagamento del resede stradale in via Tassinari (che è stata chiusa dall’intersezione con via Niccoli, fino alla rotatoria 429 bis). La sindaca Francesca Giannì ha disposto anche la chiusura di cimiteri e musei anche per la giornata odierna, oltre all’annullamento degli eventi pubblici e del mercato settimanale. Lo stesso ha fatto il sindaco di Certaldo Giovanni Campatelli: sul territorio certaldese il maltempo ha causato uno smottamento nella frazione di Fiano, che non ha tuttavia portato a modifiche alla circolazione. Il livello dell’Elsa, che soprattutto nelle fasi iniziali della giornata di ieir ha destato preoccupazione, si è poi stabilizzato per procedere a una lenta e progressiva diminuzione. Più complessa la situazione a Montespertoli: ieri è stato istituito un senso unico alternato per smottamento sulla SP80 in via Virginio e sono state chiuse via Gricciano a valle, in prossimità del torrente Orme, e via Pian di Pesciola. I residenti di Martignana hanno inoltre dovuto fare i conti con il malfunzionamento della linea telefonica, presumibilmente sempre a causa del maltempo, con il Comune che ha segnalato il tutto al gestore. Nella mattinata di ieri sono stati rinvenuti rami sulla carreggiata alla "Curva del Tufo", mentre il sindaco Alessio Mugnaini ha citato ristagni d’acqua sulla SP4 e sulla SP51. Capitolo Gambassi: il sindaco Sergio Marzocchi ha decretato la chiusura di via Ruggiero Grieco, alla luce del pericolo di esondazione del torrente Arnese. Sono stati posati sacchi di sabbia e il Casciano resta "sorvegliato speciale". A Montaione non sono infine state segnalate criticità, ma anche il sindaco Paolo Pomponi, come tutti gli altri colleghi delle realtà comunali dell’Empolese Valdelsa, ha invitato i residenti a limitare gli spostamenti al minimo indispensabile. Diversamente dai Comune dell’Empolese e del Valdarno, in Valdelsa non dovrebbe essere disposta la chiusura degli esercizi commerciali in via precauzionale. Salvo contrordini o decisioni dell’ultima ora.

Giovanni Fiorentino