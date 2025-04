“Sipario blu“. Per il gran finale c’è Cornacchione

Una farsa ruvida e politicamente scorretta. Al centro del palco, un comico e cabarettista che ha saputo far divertire il pubblico a teatro così come in tv. Per chiudere l’undicesima edizione della rassegna di prosa “Sipario blu“, il Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio ha scelto un ’big’ come Antonio Cornacchione. Dalla comicità alla drammaturgia contemporanea, alla rivisitazione dei classici, per diventare un centro propulsore di cultura con artisti di alto livello, il Pacini di piazza Montanelli si conferma un luogo pensato per generare e ospitare cultura… fino all’ultimo spettacolo. Domani tocca a Cornacchione, che in scena insieme all’istrionico Pino Quartullo e ad Alessandra Faiella con la sua irresistibile verve, si esibirà alle 21.30 in “Basta poco“. Lo spettacolo era stato annullato lo scorso 15 marzo a causa del maltempo. Si chiude così la stagione di prosa organizzata dal Teatrino dei Fondi, con il sostegno, tra gli altri, del Comune di Fucecchio, della Regione Toscana e del Ministero della Cultura.

Con la regia di Marco Rampoldi e la partecipazione in video di Paolo Rossi, la commedia scritta da Cornacchione porterà sul palco le vicissitudini di Palmiro, un tipografo sull’orlo del fallimento, che vive in un appartamento popolare e che un giorno riceve lo sfratto. L’appartamento viene assegnato a una famiglia di origini rom; il protagonista si trova così al centro di una disputa politica tra centri sociali che lo vorrebbero cacciare e neofascisti che lo difendono strumentalmente in cambio di un’adesione ideologica che metterà a dura prova le sue certezze politiche. Palmiro ne uscirà profondamente cambiato diventando un eroe, suo malgrado. Un crescendo farsesco da non perdere, una rappresentazione che lascerà spazio alla risata ma anche alla riflessione. Il prezzo intero dei biglietti è di ventidue euro, mentre il ridotto costa venti. Per informazioni è possibile chiamare i numeri di telefono 0571 540870 o 353 4104119, oppure scrivere una mail agli indirizzi di posta elettronica [email protected] o [email protected].