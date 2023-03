Sicurezza sul lavoro La formazione diventa un gioco di ruolo

EMPOLI

Gli anni di scuola superiore sono agli sgoccioli per gli studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto superiore Enrico Fermi-Leonardo Da Vinci di Empoli, sempre più proiettati verso il mondo del lavoro. Che sia tra un o due anni, i futuri ragionieri dovranno necessariamente confrontarsi con il tema della sicurezza e salute sul posto di lavoro e soprattutto essere sensibilizzati in questo senso. Ad accompagnarli in questa proiezione in avanti, i professionisti della Maintech Srl, studio di consulenza che aiuta le aziende in diversi ambiti, dalla sicurezza sul lavoro, alla formazione, alla qualità e all’ambiente. Durante gli incontri di lunedì e martedì scorsi, gli studenti sono stati sottoposti ad un nuovo approccio formativo, appreso dalla società di consulenza recentemente durante un corso di aggiornamento a Milano: "Si tratta di un nuovo metodo educativo sul tema del rischio e della sicurezza sul lavoro, che abbiamo trovato pertinente per avviare un percorso di sensibilizzazione verso la cultura della sicurezza all’interno delle scuole - spiega Susanna Vigni, co-fondatrice di Maintech - Carlotta Dorandi, consulente sicurezza e salute sul lavoro, ha portato la sua esperienza in classe presentando il gioco di carte ’Rischio’ gioco di ruolo in cui i partecipanti assumono la parte del dirigente, della commessa, del preposto, dando il via alla propria azienda. Tirando i dadi, i giocatori vengono sottoposti a dei rischi, che possono scegliere di assumersi o meno. Ad essere in gioco è la vita e la salute del lavoratore".

Una questione delicata, seria, affrontata però in modo ludico. Diventa così più facile comprendere come un luogo di lavoro sicuro aiuti a prevenire rischi e infortuni, garantendo un ambiente sereno ma anche incrementando efficienza e produttività. Tramite statistiche e dati, gli studenti hanno potuto vedere le percentuali effettive degli incidenti sul lavoro e capire come evitarli, prendendo coscienza di quanto possano gravare, anche economicamente su un’azienda. Ogni carta ’rischio’ consentiva di spiegare gli effettivi pericoli e come evitarli. "Gli studenti hanno partecipato attivamente, impegnandosi affinché il tutto si svolgesse in totale sicurezza e dimostrando di aver compreso a pieno l’importanza della tematica affrontata".