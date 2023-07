Siccità, si abbassa il livello del Padule e scattano i controlli

Raggiunta la soglia d’allerta: siamo per due giorni consecutivi a 0,15 metri. Ogni volta che viene comunicato dal Consorzio 4 Basso Valdarno il superamento della soglia di preallarme relativa alla portata delle acque del Padule di Fucecchio (quando cioè il livello del Canale Usciana è inferiore alla soglia fissata a livello di 15 centimetri misurato al Ponte di Cavallaia), è vietato il prelievo delle acque dal Padule.

La sospensione delle licenze di attingimento, come prescritto nelle autorizzazioni, è valida fino a nuova comunicazione da parte del Consorzio riguardante il rientro nei limiti di portata minimi per la vita della fauna ittica. In questo periodo, come sempre – spiega una nota – il Comune intensificherà le azioni di vigilanza, tramite la polizia municipale per individuare i prelievi abusivi delle acque. Non possono, inoltre, essere effettuati prelevamenti dalle acque del Padule ai fini degli appostamenti di caccia fino a che il livello delle acque non abbia raggiunto +0,25.