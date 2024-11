Si cerca il membro tecnico per la commissione sicurezza urbana

ll Comune ha pubblicato l’avviso tramite il quale cerca una figura tecnica esterna all’amministrazione da affiancare ai membri della commissione sicurezza urbana. Il tecnico che verrà selezionato, così come gli altri membri della Commissione, durerà in carica per l’intero mandato amministrativo e parteciperà a titolo gratuito (sono previsti i rimborsi delle spese di viaggio qualora risieda in un altro comune).

Oltre al membro tecnico, della Commissione Sicurezza Urbana fanno parte il sindaco, il responsabile dell’Unità locale della Polizia Municipale, due consiglieri comunali di maggioranza e due consiglieri comunali di opposizione. Chiunque sia interessato a ricoprire la carica di membro tecnico esterno deve far pervenire al Comune una dichiarazione di disponibilità, in carta libera, conforme al modello di domanda disponibile su www.comune.fucecchio.fi.it. La dichiarazione deve pervenire entro e non oltre il giorno 2 dicembre 2024.