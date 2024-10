Si apre il sipario. Risate d’autunno con ’Quarconia’

VINCI

Il sipario del teatro di Vinci sta per tornare ad aprirsi sul "Teatro di Quarconia". Manca infatti ormai sempre meno all’inizio della tradizionale rassegna di teatro amatoriale, che ogni sabato dal prossimo 5 ottobre fino a tutto novembre richiamerà nel borgo leonardiano compagnie da tutta la Toscana. Saranno otto quelle a calcare il palco del teatro della Misericordia, sei delle quali inserite nella dodicesima edizione del concorso. Identica la formula: una giuria tecnica ne valuterà diverse abilità recitative, oltre a tenere in considerazione i voti assegnati dal pubblico in sala attraverso delle apposite schede. La cerimonia di premiazione si terrà poi il primo dicembre, quando oltre alla miglior rappresentazione saranno premiati tra gli altri il migliore regista e l’attore e attrice, sia protagonisti che non, più bravi. "La rassegna di Quarconia è una tradizione importante per il nostro Comune. Il teatro diventa protagonista della stagione autunnale degli eventi regalando momenti di intrattenimento, di riflessione e di crescita culturale della nostra comunità – ha commentato il sindaco di Vinci, Daniele Vanni –. Ringrazio la Casa del Popolo di Vinci, e la Misericordia di Vinci per l’organizzazione sempre impeccabile e capace di regalare grandi emozioni".

Il primo spettacolo in calendario, sebbene fuori concorso, è "La Colpa la morì fanciulla" di Maria Adelaide Faccenda che la locale compagnia I Soliti Ignoti... Da Vinci porterà in scena sabato prossimo. Una prima assoluta in vernacolo che narra la storia della famiglia di Geremia e Cesira, divisa da sempre da dispute politiche molto accese, in cui le due figlie, Costanza e Rosetta, sono ormai in età da marito. Solo una però è prossima a compiere il grande passo. Una serie di circostanze faranno però scoppiare una girandola di intrecci che cambieranno tutto, lasciando però tutto com’era…o quasi. Gli spettacoli iniziano alle 21, la prevendita e la prenotazione dei posti è possibile dal lunedì al sabato mattina precedenti allo spettacolo presso il Bazar Cinelli di Vinci.