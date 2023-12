"Sì" all’osservatorio permanente

Un osservatorio permanente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. E’ stato approvato all’unanimità dall’assemblea dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, su proposta dal gruppo consiliare Unione a Sinistra.

"L’obiettivo - spiega Susanna Rovai, capogruppo del Partito Comunista Italiano, autrice della mozione approvata - è aprire una discussione in merito nella nostra zona. L’osservatorio permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dovrà essere composto dalle parti sociali e istituzionali stando in stretto rapporto con le rappresentanze dei lavoratori alla sicurezza aziendali e territoriali. Chiediamo la costituzione di una commissione che valuti e sia propositiva verso le istituzioni, chiediamo conferenze periodiche di zona che non si esauriscano in se stesse ma siano il punto di partenza per la regolarizzazione di tutte le situazioni e che ’presentino il conto’ sull’argomento ai centri di decisione politica". E’ un bollettino di guerra quello del 2022: a anno non ancora finito sono già più di 900 i morti sul lavoro. "A livello nazionale si è praticamente smantellato il sistema degli ispettorati del lavoro, togliendo risorse umane e materiali. Riteniamo che anche e soprattutto gli enti locali debbano favorire la discussione e l’attenzione sui temi legati alla sicurezza dei lavoratori".