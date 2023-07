Shopping e svago Ecco i saldi sotto le stelle I consigli per gli acquisti

L’estate è cominciata e con il bel tempo tornano anche i tanto attesi sconti di fine stagione. Occasioni, quindi, per una durata media di circa sei settimane. Il via domani sera con lo shopping sotto le stelle ed i negozi aperti dalle 21 alle 24. Un’iniziativa promossa dal Ccn Tre Piazze. "Cosa metto in valigia?" è lo slogan scelto dall’associazione del Ccn per annunciare anche a Castelfiorentino l’avvio dei giorni delle super offerte, in concomitanza dei quali mercoledì sera i negozi del centro rimarranno aperti in via straordinaria anche dopo cena. Un’occasione per fare due passi alla ricerca di qualche opportunità per rinnovare il guardaroba personale prima delle ferie estive, o magari approfittarne per fare un regalo a un familiare.

L’apertura straordinaria dopo cena si ripeterà anche mercoledì 26 luglio (con lo stesso orario). Due serate, insomma, dedicate agli acquisiti e tutte alla ricerca dell’affare migliore viste le imminenti vacanze: infatti, quella dei saldi è l’occasione perfetta per fare acquisti convenienti e risparmiare sui prodotti preferiti. Ma cosa sono i saldi? Spesso, saldi e vendite promozionali sono utilizzati come sinonimo, ma in realtà, tra i due c’è differenza. I saldi sono vendite di fine stagione di prodotti invenduti e si svolgono in periodi stabiliti. Le vendite promozionali, invece, non sono vincolate a determinati mesi dell’anno.

In occasione dei saldi, come sempre, ci sono anche tutta una serie di consigli per fare i migliori affari, per acquistare, divertendosi e fare la cosa più giusta. Quindi meglio partire organizzati, per esempio. Ripensando agli ultimi mesi c’è qualcosa di cui avete sentito terribilmente il bisogno? Magari un paio di scarpe, come dei sandali comodi e chic, oppure un abito. Anche le borse si confermano un ottimo investimento in tempo di saldi. C’è un desiderio rimandato da tempo e che ora è a portata di mano, anzi di tasca? Tra i consigli utili dal mondo dei consumatori anche quello di controllare i prezzi prima dei saldi per vedere se gli sconti sono veramente convenienti e reali. Non è male una ricerca preventiva su capi e prezzi per fare un vero affare. Fatte queste cose, non resta che sbizzarrirsi. E Castelfiorentino offre due belle serate al proposito.