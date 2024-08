Sfide e giochi. Torna il palio delle contrade

Cinque giorni di emozioni, tradizioni e divertimento nella cornice di Gambassi Terme, che per l’occasione si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Si avvicina nel borgo termale la 18esima edizione del Palio delle Contrade e la 55esima della mostra mercato, in programma dal 28 agosto al primo settembre prossimi nella località valdelsana. Ogni sera i classici giochi accenderanno la sfida tra le quattro contrade del paese (Membrino, I’Porcello, La Pieve e Belvedere).

Come consuetudine ad aprire la manifestazione mercoledì 28 agosto sarà il palio dei bambini, alla sua 17esima edizione, che si terrà alle 21.30 alla Knauf arena allestita all’interno del giardino comunale. Antipasto per il vero e proprio palio, che prenderà il via il giorno successivo con la tradizionale benedizione delle contrade in piazza Roma, a precedere la prima prova del tiro alla fune maschile e femminile a partire dalle 22.30. Due, invece, i giochi che animeranno la sera di venerdì 30 agosto. Si parte con lo ’Spaccalegna’ per proseguire poi con il gioco del ’Segone’ maschile e femminile. Altre due prove che serviranno a comporre la classifica finale per decretare la contrada vincente saranno le due gare di sabato 31 agosto: alle 21.30 ’La spinta delle botti per le vie del centro’ e a seguire ’La corsa nelle bigonce’. Poi, domenica 1 settembre il gran finale con, a partire dalle 16, la spettacolare sfilata dei carri allegorici e delle scenette allestite da ogni contrada con inventiva ed ironia.

Successivamente l’ultimo gioco del Palio, ossia il ’Pigia pigia’, a precedere la proclamazioni della contrada vincitrice. Contestualmente al Palio, tranne che la prima sera, negli altri giorni dopo i giochi è previsto dell’intrattenimento musicale, a partire dal 29 agosto con Alberto Mons in via Garibaldi, seguito venerdì da David Togni con lo show ’Festa Italodisco’ in piazza Roma e sabato dall’energia del Mamamia in Tour al parco comunale. Infine, domenica per la festa finale spazio alla BadaBimBumBand alle 17 e al dj set di Max Cioni a partire dalle 22 in piazza Roma.