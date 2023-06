Settimana di prevenzione alla clinica Leonardo

Le parole chiave sono due: tradizione e innovazione. La storia che abbraccia il futuro. E un presente che va festeggiato. Compie il traguardo dei 60 anni di attività la Clinica Leonardo di Vinci. Per l’occasione, dal 12 al 16 giugno sarà proposta la ’Settimana della prevenzione’, con gli specialisti della struttura a disposizione per visite ed esami diagnostici. Dalla dermatologia all’odontoiatria, dalla radiografia a visite chirurgiche, ginecologiche e ortopediche: la clinica multi specialistica offrirà percorsi agevolati a misura di paziente. Nata 60 anni fa dalla caparbietà del dottor Umberto Marianelli, la clinica è stata portata avanti con passione fino alla terza generazione, a oggi presente nella gestione, e diventando punto di riferimento per il territorio. L’anniversario è anche occasione di bilanci: i numeri del 2022 parlano di 2800 interventi effettuati, mentre sono 8mila le prestazioni ambulatoriali e diagnostiche. La squadra è composta da 39 dipendenti, 70 i medici. La Leonardo è entrata da poco a far parte del Gruppo Korian, leader europeo nei servizi sanitari e assistenziali, "un passaggio cruciale - spiega il direttore gestionale, dottor Paolo Ciardi - Si tratta della prima società sanitaria e socio-sanitaria che ha deciso di trasformarsi in società Benefit. Un gruppo di cui fanno parte 130 strutture in Italia, compresi noi. Forti della nostra storia ci affacciamo alle sfide future con nuova linfa e ampie prospettive, anche a livello organizzativo". La struttura di vita Grocco, convenzionata con la Regione, si conferma supporto al sistema sanitario pubblico. "Un’integrazione vincente. Obiettivi futuri? Essere ancora più integrati con la città".

Y.C.