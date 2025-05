Trovati con la refurtiva nell’auto. Scatta l’arresto per tre ladri

Tantissima la refurtiva trovata nella macchina. Nel pomeriggio del 20 maggio, a Pisa, i carabinieri della Sezione Radiomobile, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto per ricettazione nei confronti di tre cittadini stranieri, tutti pluripregiudicati e senza fissa dimora. I tre individui, già noti alle forze dell’ordine, sono stati fermati intorno alle 15.30, in via Fiorentina a bordo di un veicolo con targa francese. Durante il controllo, sono stati trovati in possesso di 2.400 euro in contanti e di un ingente quantitativo di oggetti preziosi (orologi, gioielli, penne, profumi e occhiali di marca), il cui valore complessivo è attualmente in fase di quantificazione.

Le verifiche immediate condotte dai carabinieri hanno permesso di accertare che il denaro e parte degli oggetti rinvenuti erano provento di un furto in abitazione commesso nella stessa giornata nel territorio della Compagnia carabinieri di Empoli. Durante le fasi di identificazione - hanno ricostruito i militari – uno dei fermati ha opposto resistenza, colpendo alcuni dei militari che erano in campo i nel tentativo di sottrarsi al controllo. L’uomo è stato immediatamente bloccato e deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli uomini, su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di Pisa di turno che coordina le indagini, sono stati accompagnati nella casa circondariale "Don Bosco" di Pisa, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Gli uomini dell’Arma stanno ora rintracciando i proprietari degli oggetti e dei preziosi rinvenuti. La foto di tutta la refurtiva rinvenuta si trova sul sito de La Nazione di Pisa: www.lanazione.it/pisa. Chi riconosce gli oggetti può chiamare i carabinieri di Pisa al numero: 050-97181.