La campagna di scavi ritorna a giugno

"Questi scavi non sono solo un’opportunità per approfondire le nostre conoscenze storiche, ma rappresentano un’occasione preziosa per il territorio". L’assessore alla cultura Aglaia Viviani ha presentato la nuova campagna di scavi archeologici che partirà il 3 giugno, per chiudersi il 27. Dopo i buoni riscontri dello scorso anno, è stata predisposta una nuova operazione nell’area archeologica adiacente alla Chiesa dei Santi Quirico e Lucia, con il coinvolgimento dell’Università di Pisa. Le indagini saranno condotte da studenti e ricercatori del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Montelupo Fiorentino e la cooperativa Ichnos. La direzione scientifica sarà affidata al professor Federico Cantini, ordinario di Archeologia cristiana e medievale presso l’Ateneo pisano. Tre le micro-zone da esplorare in maniera approfondita: la prima riguarda la riapertura e l’ampliamento dell’Area 500, con l’obiettivo duplice di completare l’esplorazione di un ambiente seminterrato (forse una cantina) databile all’Alto Medioevo e di approfondirne l’estensione. La seconda area di intervento è in una zona dove, sempre lo scorso anno, un saggio preliminare aveva restituito reperti riconducibili all’età altomedievale. Lo scavo mira a ottenere una lettura più approfondita della stratigrafia, per comprendere meglio la sequenza degli insediamenti e le trasformazioni del sito nel tempo. Con il terzo scavo si interverrà infine nella zona a sud dell’Area 1000.