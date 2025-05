Giovani talenti. Quattro big e una sorpresa

Quattro big pronti a calcare il palco del Teatro del Popolo di Castelfiorentino e un ospite ancora top secret. Torna la "Be.Go Music Academy", da giovedì a domenica 1 giugno, quattro giornate intense di formazione, esperienza e divertimento. Tra gli artisti protagonisti della quarta edizione, arriveranno a Castelfiorentino ospiti di "Due Chiacchiere con…" il rapper Gemitaiz nella giornata di apertura, la cantante Chiara Galiazzo insieme al cantautore Pierdavide Carone venerdì 30 e Marco Masini (che proprio quest’anno celebra 35 anni di carriera) sabato 31. Il nome dell’artista che intratterrà i partecipanti dell’accademia nella giornata di chiusura verrà svelato in seguito. A tu per tu con i big della musica, dunque: il format, pensato per valorizzare giovani talenti offrendo loro una vetrina e un’opportunità di confronto e di interazione con i grandi artisti, darà la possibilità a chi si iscriverà di condividere la propria esperienza facendo domande agli ospiti già conosciuti al panorama musicale italiano. Nomi di rilievo, per un academy di tutto rispetto - ideata dal Maestro Diego Calvetti, produttore musicale, autore, manager e direttore d’orchestra - che già in passato ha coinvolto Alex Britti, Ermal Meta, Noemi, Paola Turci, Piero Perlù, Kekko dei Modà e molti altri.

Un appuntamento, insomma, di alto profilo, che conferma il ruolo di presidio culturale di eccellenza del Teatro del Popolo. Obiettivo, farsi conoscere e far conoscere la propria musica. La "Be.Go. Music Academy" è rivolta infatti ad una nuova generazione di autori di canzoni e artisti che, iscrivendosi, potranno partecipare alle masterclass ed esibirsi davanti a 30 professionisti del settore discografico/musicale pronti ad ascoltare, commentare e fornire in tempo reale preziosi consigli. I biglietti sono disponibili online su www.begomusicacademy.it e direttamente alla biglietteria del Teatro. Gli incassi delle serate saranno devoluti in beneficenza al Banco Alimentare della Misericordia di Castelfiorentino. Prevista anche, come nelle scorse edizioni, l’assegnazione di borse di studio.