Una conceria sempre più green. La forza del sole spinge la Zabri: "Mix di tradizione e innovazione"

Una conceria sempre più "green" in un mondo che guarda con sempre maggiore interesse alla sostenibilità ambientale. E la conceria Zabri con il progetto la Carbon Footprint Ghg (il calcolo delle emissioni ad effetto serra) e l’installazione di pannelli fotovoltaici. L’azienda da mesi, ormai, ha intrapreso un percorso di valutazione delle proprie emissioni di gas ad effetto serra ed ha redatto la rendicontazione secondo lo standard Uni En Iso 14064, Questo studio – viene spiegato – ha permesso di identificare punti chiave sui quali intervenire strategicamente per la riduzione di Co2 sul breve e lungo termine: miglioramento dell’efficienza energetica nei nostri processi produttivi – viene sottolineato – utilizzo di fonti di energia rinnovabile tramite l’installazione di pannelli fotovoltaici. Infatti "è entrato in funzione in questi mesi l’impianto fotovoltaico ed inoltre utilizziamo energia verde per la parte ancora acquistata", dicono alla Zabri. Ma non solo, tra i risultati raggiunti c’è anche l’ ottimizzazione della gestione dei rifiuti e promozione del riciclo: "grazie ad una corretta selezione ad oggi portiamo a recupero il 98% dei rifiuti ma ci siamo posti obiettivi di ulteriore miglioramento". "Fra le novità anche l’analisi della nostra catena di fornitura per ridurre le emissioni indirette – ci spiegano –. Grazie anche alle numerose certificazioni implementate in azienda da anni sono presenti campagne di sensibilizzazioni per tutti gli stakeholders".

"Da oggi possiamo affermare che la forza del sole è al servizio della Conceria Zabri, tradizione e innovazione sotto lo stesso tetto", sottolineano con soddisfazione i vertici dell’azienda. Due impianti fotovoltaici sono stati installati dal mese di gennaio: 2.500 m2 di superficie coperta; oltre 900 pannelli per una potenza di oltre 427 Kwp; 11 inverter al lavoro per generare oltre 322.000 kwh in un anno. Si stima che copriranno circa il 30% del nostro fabbisogno energetico.

La parte rimanente dell’energia viene acquistata da fonti rinnovabili certificate: "la nostra produzione avviene quindi con il 100% di energia pulita – sottolineano ancora alla Zabri –. Si stima che ogni anno ridurremo l’emissione di 128.800 Kg di Co2, l’equivalente di 5.900 alberi piantati".

C. B.