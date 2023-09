Sesa, ricavi a due cifre. La crescita è inarrestabile

Uno dei maggiori elementi, si apprende, che favoriscono il successo sul mercato ed i conseguenti risultati eccellenti, è stata la spinta all’innovazione tecnologica su business e sicurezza. Lo dicono i risultati del primo trimestre al 31 luglio 2023 (relativi all’anno fiscale al 30 aprile 2024). Nei primi tre mesi dell’esercizio Sesa prosegue il percorso di crescita, ininterrotta dal 2012, con ricavi che si attestano a 776,4 milioni (+15,9%). L’utile netto sale a 26,5 milioni, in aumento dell’11,1% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio. Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a 55,8 milioni, in crescita del 17,2%. Sesa conferma la guidance di ricavi ed ebitda consolidati per l’esercizio attuale con un target di ricavi tra 3,2-3,3 miliardi, di Ebitda tra 240-250 milioni con una crescita nel range compreso tra +15% e +20% rispetto all’esercizio precedente.

"Nei primi tre mesi dell’esercizio proseguono gli investimenti nello sviluppo del capitale umano e delle competenze digitali e tecnologiche, confermando il nostro ruolo di player di riferimento del settore, che orienta la digitalizzazione di imprese e organizzazioni. Continueremo la gestione al fine di alimentare la crescita e generare valore sostenibile nel lungo termine", afferma Paolo Castellacci, presidente e fondatore di Sesa. "I risultati al 31 luglio 2023 confermano la validità della nostra strategia di sviluppo di competenze e risorse umane, con una forte crescita di ricavi, prevalentemente organica, a fronte di una domanda di digitalizzazione di imprese ed organizzazioni che resta superiore ai livelli pre-Covid e risulta sempre più orientata alle aree tecnologiche innovative", evidenzia Alessandro Fabbroni, amministratore delegato. Lo sviluppo del business è stato, ancora una volta, prevalentemente organico (65% circa), con un forte incremento di dipendenti (5.188, +19,6%). Il contributo alla crescita derivante dalle linee esterne (M&A) è stato pari a circa il 30% del totale di periodo a livello di ricavi ed al 35% a livello di redditività operativa. Sesa – spiega una nota – "beneficia della strategia di continuo investimento e focalizzazione sui segmenti di business abilitanti l’innovazione tecnologica (cybersecurity, vertical business applications, cloud, digital platforms), conseguendo crescite nettamente superiori alle dinamiche del mercato italiano dell’Information Technology, atteso in aumento del 3,5% nell’anno 2023 , con una revisione al ribasso delle stime di crescita rispetto a quelle di inizio anno".

Il Gruppo – sottolinea ancora la nota – continuerà ad investire nello sviluppo di competenze digitali, risorse umane e soluzioni innovative, al fine di proseguire il track record di crescita double digit di lungo termine negli esercizi successivi a quello corrente, generando valore sostenibile a beneficio di tutti gli stakeholder e continuando a migliorare il proprio profilo di sostenibilità.