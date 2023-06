Sesa acquisisce anche Sangalli, è la settima operazione dell’anno

Non si ferma l’espansione di Sesa, che ha poche settimane dall’acquisizione della veneta InformEticao, ha sottoscritto un accordo di partnership industriale ed acquisizione, attraverso la controllata totalitaria Var Group, di una partecipazione pari al 55% del capitale di Sangalli Tecnologie. Per l’azienda empolese, operatore di riferimento nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, si tratta della settimana acquisizione dell’anno. Sangalli, con sede a Brusaporto (Bergamo) ed un organico di circa 30 risorse umane e collaboratori, operante a livello nazionale e internazionale, è specializzata nella progettazione ed offerta di soluzioni di Digital Workspace, Collaboration ed integrazione di sistemi multimediali con ricavi.

Questa partnership sarà effettuata da Var Group tramite la società controllata Durante, acquisita nel maggio 2022 per avviare una Business Unit dedicata alle soluzioni di Digital Workspace e Collaboration, con obiettivo, grazie anche alla business combination con Sangalli, di circa 30 milioni di euro nell’esercizio al 30 aprile 2024, oltre a 160 risorse umane specializzate per un focus su alcuni dei principali settori dell’economia italiana (retail, entertainment, navale multimediale, financial services).

"Accogliamo le risorse umane di Sangalli nel Gruppo Sesa, con l’obiettivo di valorizzarne le competenze e arricchire ulteriormente la nostra offerta di Digital Workspace e Collaboration, area di sviluppo strategico per le imprese, unendo due operatori rilevanti sul mercato come Durante e Sangalli – dichiara Alessandro Fabbroni (nella foto), Ceo di Sesa –. Continueremo ad alimentare il nostro percorso di crescita attraverso M&A industriali bolt-on, supportando l’economia italiana in una fase cruciale di evoluzione digitale, con obiettivi di generazione di valore sostenibile ed a lungo termine".