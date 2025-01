Servono cinque addetti alla sicurezza non armata

Resort di lusso con sede nel comune di Montaione ricerca cinque addetti alla sicurezza non armata, da inserire nel proprio organico. Le figure si occuperanno di diverse mansioni, nello specifico di vigilanza tramite servizi di videosorveglianza all’interno dell’aerea turistica. Richiesta disponibilità a lavorare su turni: le turnazioni sono previste dalle ore 6 alle ore 14, dalle ore 14 alle ore 22 e dalle ore 22 alle ore 6. Offerto un contratto di lavoro subordinato, intermittente, part time o full time (dalle 32 alle 40 ore settimanali) a tempo determinato, con finalità di trasformazione a tempo indeterminato (CCNL servizi investigativi privati 6° livello). Richiesta patente B e mezzo proprio, per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Non è necessario avere esperito esperienza pregressa nella mansione. Per candidarsi alla posizione accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 20 gennaio.