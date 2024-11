Servizi digitali on line. Ecco lo sportello d’aiuto

A Sovigliana è stato istituito un Punto Digitale Facile, al quale potranno rivolgersi gli utenti che necessitano di assistenza per l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Lo sportello è stato attivato presso la sede SPI-Cgil di viale Togliatti ed un’operatrice affiancherà l’utente nell’uso delle tecnologie digitali. Così da poter usufruire e utilizzare al meglio lo Spid e portare avanti pratiche digitali, ad esempio. Lo sportello finanziato dalla Regione e curato dal Centro L.I.F.E. fornisce assistenza anche per la presentazione delle pratiche digitali necessarie per la rendicontazione relativa ai danni subiti dall’alluvione. "È un servizio importante per il nostro territorio – ha commentato il sindaco Daniele Vanni – permette di ricevere assistenza digitale, oggi fondamentale per portare avanti molte pratiche". Il servizio è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con una fascia pomeridiana dalle 15 alle 17 prevista per il martedì e il giovedì pomeriggio. È possibile contattare lo sportello al numero 0571902671.