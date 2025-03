Serve un addetto contabilità per azienda di Cerreto Guidi

Ricercato addetto contabilità per azienda di Cerreto Guidi. La figura andrà a ricoprire diverse mansioni: registrazione operazioni contabili, adempimenti fiscali, liquidazioni iva periodiche, certificazioni uniche, chiusura bilancio, pagamenti F24, predisposizione contrattualistica, gestione presenze. Offerto un contratto a tempo determinato in modalità full time, preferibile esperienza pregressa nella mansione. Per accedere alla posizione il candidato deve essere in possesso di un diploma di ragioneria. Sono inoltre richieste una buona conoscenza del pacchetto office e della lingua inglese. La figura deve infine avere una buona predisposizione al lavoro di gruppo e ottime doti comunicative. Necessario essere in possesso di patente b e di mezzo proprio per raggiungere in autonomia il luogo di lavoro. Per candidarsi, accedere al portale di Toscana Lavoro entro il 19 marzo.