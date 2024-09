Serata per Casa Matilda. Generosità ed emozioni

Tante presenze: è riuscita in pieno la serata solidarietà a favore di bambini e madri a Casa Matilda collegata all’associazione Lilith. Formulate e descritte le finalità del progetto di cui si è fatta promotore la sezione Soropmist Valdarno inferiore. Serata che si è svolta all’agriturismo Cafaggio che ha contribuito all’allestimento generale dell’evento assieme a Alessandro Divita di Mediolanum. Il ricavato della serata, infatti, sarà utilizzato per la partecipazione alle attività extra scolastiche dei bambini attualmente residenti con le loro madri a Casa Matilda, casa di accoglienza del Centro Aiuto Donna Lilith. Casa Matilda, inaugurata nel 2019, offre ospitalità a gestanti, mamme con bambini o donne sole vittime di violenza che necessitano di un’accoglienza di secondo livello, per l’attuazione di un progetto individualizzato di autonomia. . Un progetto reso possibile dalla rete di solidarietà costruita negli anni con imprenditori e associazioni locali nell’ambito dell’attenzione alle donne e ai minori vittime di violenza nella fase successiva a quella emergenziale.