Semi di Misericordia. Solidarietà sotto l’albero. Una lattina piena d’amore

EMPOLI

A Natale sboccia la solidarietà. Con i regali solidali della Misericordia il ’cadeau’ sotto l’albero non sarà solo splendido da ricevere ma anche bello da fare. La campagna “Semi di Misericordia” andrà infatti a sostenere i servizi dell’arciconfraternita dedicati all’istruzione, come l’acquisto di libri scolastici, il doposcuola e i corsi di lingua italiana per stranieri. Arrivano le lattine colorate con all’interno del terriccio ricco di nutrimento dove sono piantati dei semi, disponibili in quattro diverse varietà: geranio, impatiens, vinca e peperoncino. Dopo l’apertura, acqua, luce, e piccoli gesti di amore e cura faranno sbocciare i semi che si trasformeranno in piante rigogliose per portare un tocco di natura in case e uffici. Ma soprattutto i semi di Misericordia porteranno il calore di un gesto speciale, il ricavato della vendita andrà infatti a sostenere le attività quotidiane dell’arciconfraternita dedicate all’istruzione di grandi e piccoli.

La Misericordia di Empoli da anni è al fianco delle famiglie più bisognose per sostenere il diritto allo studio. Nel 2023, grazie a un contributo di oltre 2.300 euro stanziato dall’arciconfraternita, 16 nuclei familiari, per un totale di 24 studenti delle scuole medie e superiori, hanno potuto acquistare i libri necessari per affrontare l’anno scolastico. Inoltre le attività di doposcuola offrono un importante supporto a bambini e ragazzi, italiani e stranieri, aiutandoli a organizzare meglio lo studio grazie alla presenza di un’insegnante e di volontarie dedicate. "La possibilità di studiare e istruirsi è un seme di grande speranza - sottolinea Elena Micheletti, volontaria della Misericordia impegnata nei corsi di lingua per stranieri- per i tanti studenti che frequentano le nostre aule. Grazie al supporto di circa 15 insegnati nel 2023 oltre 70 persone, tra uomini e donne di età compresa tra i 19 ai 45 anni, hanno partecipato alle lezioni. Lo scorso anno cinque studenti hanno raggiunto la certificazione di livello A2 e tre di questi hanno chiesto di poter accedere alle lezioni per ottenere il diploma del primo ciclo di istruzione. Quest’anno altri quattro giovani si stanno preparando per la certificazione A2. Un percorso importante che rappresenta una possibilità fuori dai banchi di scuola, apre le porte a una comunicazione più efficace con la società e, magari anche a nuove prospettive lavorative". Tra le volontarie che insegnano italiano a persone straniere c’è Chiara Tuci, ex dipendente Asl in pensione. "Ho iniziato un anno fa per tenermi impegnata – racconta – Adesso ho una classe di 18 ragazzi provenienti dal Bangladesh. Ci sono ragazzi che non sanno leggere né scrivere nella loro lingua madre. La tecnologia ci aiuta a comunicare. Sono molto orgogliosa dei loro progressi. Alcuni loro si sono iscritti alle medie. Altri fanno corsi di formazione per parrucchiere e saldatore". Alle spalle hanno storie drammatiche. "C’è chi non ha più una famiglia. Chi è arrivato in Italia facendo un vero e proprio viaggio della speranza. Ad un giovane uomo hanno spezzato le caviglie. Non cammina più bene. La moglie è morta di infarto. Ha tre figlie che vorrebbe poter avere accanto in Italia. Sono storie che rapiscono il cuore. La Misericordia fa molto, ma un’associazione da sola non può bastare. C’è bisogno di molto sostegno".

La campagna di solidarietà, proprio in occasione del Natale, vuole ribadire l’importanza del donare e del farsi prossimo agli altri con amore, come ribadisce il governatore della Misericordia Francesco Pagliai: "Semi di Misericordia è un piccolo gesto che contiene e rappresenta un grande valore per noi. Rappresenta la speranza e la solidarietà per tutte le persone che ogni giorno si rivolgono alla Misericordia in cerca di aiuto e conforto". Le lattine, disponibili in edizione limitata, possono essere acquistate fino a esaurimento, con un’offerta minima di 10 euro ciascuna. Anche le aziende possono approfittare dell’iniziativa regalando a clienti e collaboratori un omaggio ricco di significati positivi. Le lattine solidali sono in vendita alla sede della Misericordia di Empoli in via Cavour 32 a Empoli, oppure online sul sito misericordia.empoli.fi.it per informazioni chiamare lo 0571 7255.

Irene Puccioni