Se la ’Domenica in famiglia’ è un incubo

Giù il sipario domani sera sull’undicesima edizione della rassegna di teatro amatoriale "Commediando sotto le torri". A chiudere il programma di questo 2024 saranno i padroni di casa della compagnia Amici del Poggio, che alle 21.30 al Parco Corsini di Fucecchio, nei pressi del Club Limonaia, presenteranno "Una domenica famiglia", commedia brillantissima in tre atti di Valerio Di Piramo per la regia di Manuela Ghimenti. Quando nell’animo umano si insinua il ’profumo’ dei soldi, non vengono risparmiati neanche i colpi bassi; ecco le vicissitudini di due famiglie che si contendono la proprietà di una casa ereditata da una zia defunta da dieci anni. E da qui che inizia una girandola di risate, quando queste due famiglie si incontrano…a parte l’argomento, di per sé molto comico, ulteriore comicità scaturisce dalla diversità di queste due famiglie: la famiglia di Mario, professore di Italiano in un liceo e la famiglia di Virgilio, dove tutti i componenti sono rozzi e quasi analfabeti, e parlano un dialetto quasi incomprensibile. E la zia defunta sarà la vera sorpresa della vicenda, specie per quel suo particolare modo di vestire... A salire sul palco, oltre alla stessa regista, saranno Antonio Pisano, Silvia Santini, Giacomo Mazzanti, Andrea Frassi, Simona Pasqualotto, Paola Sanna, Frida Marradini, Linda Francalanci, Alessio Ghimenti, Gabriele Frino.