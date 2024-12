Scuola, opere pubbliche e servizi. Il Comune alle prese con il bilancio: "Ma non aumenteremo le tasse"

"Per il 2025 ci siamo dati l’obiettivo di non aumentare la pressione fiscale, pur trovandoci nella necessità di fare fronte ai minori trasferimenti statali previsti dal Governo nella Legge di stabilità e all’aumento dei prezzi dovuti all’inflazione. crediamo che il bilancio che abbiamo predisposto possa continuare a garantire il livello di servizi attualmente goduti dalla nostra comunità". Parola del sindaco Giovanni Campatelli, sulla proposta di bilancio 2024- 2026 che ha fra i suoi pilastri gli investimenti per il rifacimento del centro, la ristrutturazione e consolidamento del ponte sull’Elsa, il rifacimento della piscina comunale, operazione su Certaldo Alto e risorse per celebrare il seicentocinquantesimo anniversario della morte di Giovanni Boccaccio.

Fra gli interventi in programma i più consistenti riguardano il consolidamento e restauro di Palazzo Pretorio suddiviso in cinque lotti (340mila euro) l’Intervento di miglioramento sismico della scuola media Boccaccio (950mila euro) il secondo lotto della ristrutturazione della Piscina Fiammetta (1.140.000 euro) la messa a punto dell’illuminazione artistica a Certaldo Alto (oltre 221mila euro) il secondo lotto del lavoro di restauro e riqualificazione di Casa Boccaccio (140mila euro), l’efficientamento energetico della scuola primaria Carducci (1.255.000 euro) ed il consolidamento dell’imponente movimento franoso lungo la strada comunale di Casale (680mila euro).

Sul fronte dei servizi, per educazione e scuola, previsto l’ampliamento dei posti al nido Arcobaleno con l’aumento di un educatore. Potenziata l’accoglienza prescolastica nelle scuole dell’infanzia e primaria, esteso il servizio mensa all’inizio e alla fine dell’anno scolastico, migliorato il servizio di bus per raggiungere la scuola di frazione del Fiano, aumentata l’assistenza educativa per i bambini e ragazzi con disabilità in età scolare e confermato il contributo per supportare il rientro pomeridiano. Aumentano del 10% le tariffe scolastiche legate alla mensa (lasciando immutate le fasce Isee di riduzione) per un’azione motivata dall’amministrazione con "la necessità di stare al passo con i costi aumentati rispetti all’ultimo ritocco risalente a più di dieci anni fa". Oltre 900mila euro saranno destinati alla spesa sociale e per il contrasto alla marginalità, mentre rimarrà invariata la tassa di soggiorno.